Циклон из Антарктики несет в Молдову ночные морозы до −10 градусов: Сэкономить на отоплении уже не получится — будем ждать платежек за январь, которые наверняка станут шоком.
Ну, что же, теперь расскажем о погодке на завтра, 5 января.
Ночью синоптики нам прогнозируют морозы до минус 10 градусов, утром будет 5 градусов ниже ноля. Во всем виноват циклон из Антарктики…
Днем потеплеет до двух градусов со знаком «плюс». День обещает быть облачным, без осадков.
Вечером ожидается до одного градуса мороза. Скорость ветра в течение дня составит максимум 7−8 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
Теперь будем ждать платежек за январь, которые наверняка станут шоком.