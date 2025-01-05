В Анапе создали единый центр по спасению птиц

Ранее агентство сообщало, что в Анапе и Темрюкском районе уже спасли более 3,3 тыс. птиц. Испачканных мазутом птиц доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию. В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 1874 птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Запорожско-Таманского заказника.