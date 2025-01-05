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В Анапе создали единый центр по спасению птиц

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый центр по спасению птиц, пострадавших после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе, начнет работу 5 января на базе пансионата «Полярные Зори» в Анапе, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Источник: anapa-official.ru

В оперштабе заявили, что центр, в котором волонтеры будут жить и работать, станет центральным по спасению пернатых и будет действовать столько времени, сколько потребуется. Одновременно в центре смогут работать до 500 человек.

Ранее агентство сообщало, что в Анапе и Темрюкском районе уже спасли более 3,3 тыс. птиц. Испачканных мазутом птиц доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию. В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 1874 птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Запорожско-Таманского заказника.

экология