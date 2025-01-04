Лихачев: Росатом готовится к физическому пуску строящейся Курской АЭС-2

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Росатом ведет подготовку к физическому пуску строящейся Курской АЭС-2, заявил в интервью ТК «Россия-24» генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
«Нам оппоненты политические России жизнь легче не делают. Любое ограничение, любая санкция рождает движение к тому, чтобы не обойти санкцию, а чтобы найти решение, которое позволит больше вообще не зависеть от той или иной внешней поставки, будь то товар или услуга. Конечно же, мы живем в рамках специальной военной операции. И в этом смысле на ту же стройку в Курской области накладывает отпечаток сейчас агрессия ВСУ в регионе. Но работа идет полным ходом, мы готовимся к физпуску, уже вышли на холодно-горячую обкатку. Трудовой коллектив это тоже раззадоривает, понимаете», — сказал он.
Курская АЭС-2 — станция замещения, включающая два блока с новыми реакторами ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор — типовой оптимизированный информатизированный поколения III+) мощностью 1 255 МВт каждый. Суммарная установленная мощность двух строящихся блоков АЭС — 2 510 МВт. Физический пуск АЭС в том числе предполагает загрузку в реактор ядерного топлива.