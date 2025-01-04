Лихачев: Росатом готовится к физическому пуску строящейся Курской АЭС-2

«Нам оппоненты политические России жизнь легче не делают. Любое ограничение, любая санкция рождает движение к тому, чтобы не обойти санкцию, а чтобы найти решение, которое позволит больше вообще не зависеть от той или иной внешней поставки, будь то товар или услуга. Конечно же, мы живем в рамках специальной военной операции. И в этом смысле на ту же стройку в Курской области накладывает отпечаток сейчас агрессия ВСУ в регионе. Но работа идет полным ходом, мы готовимся к физпуску, уже вышли на холодно-горячую обкатку. Трудовой коллектив это тоже раззадоривает, понимаете», — сказал он.