Лихачев: в восьми новых регионах РФ в ближайшие десятилетия появятся АЭС

Лихачев выделил конкретные поручения президента России. «Это опережающее наращивание энергетических мощностей в Арктике — ну, в частности, на нашей Кольской станции, в Мурманской области. Мы видим очень комфортную ситуацию для бизнеса в Мурманской области. Поэтому оправданно президент говорит: “Ускоряйтесь с обновлением кольских мощностей”. Одновременно с этим звучит поручение про Дальний Восток: “Приходите как можно скорее на Дальний Восток”. И в генсхеме мы понимаем задачу уже в 2032 году — а это по нашим меркам практически завтра — получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС и в 2030-е годы начать создавать мощности в Хабаровском крае. Понятно, что это будут большие блоки. И вот все это дает нам возможность говорить о выходе на 2045-й, 2042-й год к цели в 25%», — сказал он.