Лихачев: в восьми новых регионах РФ в ближайшие десятилетия появятся АЭС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Восемь новых субъектов РФ в ближайшие 15−20 лет обретут статус владеющих ядерной энергетикой. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
«Всего восемь новых регионов будут обретать в течение ближайших 15−20 лет статус регионов, владеющих атомной энергетикой», — сказал он.
Лихачев отметил, что в новой генсхеме размещения в России электрогенерирующих мощностей много новаций. «Это замещение выбывающих мощностей, причем замещение опережающее, дающее еще большее количество электроэнергии в данных регионах. Я имею в виду здесь и Кольскую станцию, весь Кольский полуостров, и центр России, и юг России. Это наращивание генерации на Урале, это приход в Сибирь и на Дальний Восток», — сказал он.
Лихачев выделил конкретные поручения президента России. «Это опережающее наращивание энергетических мощностей в Арктике — ну, в частности, на нашей Кольской станции, в Мурманской области. Мы видим очень комфортную ситуацию для бизнеса в Мурманской области. Поэтому оправданно президент говорит: “Ускоряйтесь с обновлением кольских мощностей”. Одновременно с этим звучит поручение про Дальний Восток: “Приходите как можно скорее на Дальний Восток”. И в генсхеме мы понимаем задачу уже в 2032 году — а это по нашим меркам практически завтра — получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС и в 2030-е годы начать создавать мощности в Хабаровском крае. Понятно, что это будут большие блоки. И вот все это дает нам возможность говорить о выходе на 2045-й, 2042-й год к цели в 25%», — сказал он.