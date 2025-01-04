«Все туда пойдёте»: Служивший в ВС США американец рассказал, что солдатам угрожали отправкой на Украину

«Когда началась СВО, на тренировках нам стали говорить: “Ну всё, театр войны, вы все туда пойдёте!” Мы занимаемся, устали, а нам: “Вы слабые, вы все умрёте!” — поделился мужчина.
Руководство же, как правило, заботилось о солдатах. По словам Алексея, после начала СВО ему даже предлагали помощь и вариант с отзывом контракта без негативных последствий для него.
Ранее пленный санитар Вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал, что большинство наёмников после ранений уезжают домой. Он также добавил, что лечатся иностранцы в общих палатах, на общих условиях, привилегиями не пользуются.