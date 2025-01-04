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Многодетного отца из Узбекистана осудили за участие в СВО

Андижанский городской суд Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к четырём годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Источник: Life.ru

Суд установил, что в апреле 2023 года осуждённый выехал в Россию на заработки, но позже решил присоединиться к СВО. В июле он заключил контракт с Минобороны РФ, прошёл военную подготовку и отправился на Украину. В декабре того же года он вернулся в Узбекистан и сообщил правоохранительным органам о своём участии в боевых действиях.

Суд признал мужчину виновным в наёмничестве и вербовке на службу в иностранные вооружённые силы, согласно статьям 154 и 154−1 УК Узбекистана. При вынесении приговора были учтены его чистосердечное признание, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости и наличие троих детей.

Ранее генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России — Бислана Расаева и Шамиля Темирханова. Они обвиняются в незаконном пересечении границы, неуведомлении о совершённом преступлении и незаконном обороте оружия. Дело связано с покушением на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова.