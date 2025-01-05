В Башкирии пожар унес жизнь 42-летнего мужчины

К сожалению, в ходе тушения был обнаружен погибший 42-летний мужчина, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России.
МЧС России напоминает:
- периодически осматривай электрооборудование на наличие повреждений, трещин и износа проводов;
- монтаж электропроводки доверяй специалистам;
- не перегружай сеть;
- установи пожарный извещатель: прибор звуком предупредит об опасности;
- приобрети огнетушитель: он поможет справиться с возгоранием на ранней стадии.