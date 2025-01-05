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В Башкирии пожар унес жизнь 42-летнего мужчины

Огнеборцы МЧС России и добровольной пожарной команды ликвидировали пожар в частном доме в деревне Тайкаш Караидельского района на площади 40 квадратных метров.

Источник: МЧС

К сожалению, в ходе тушения был обнаружен погибший 42-летний мужчина, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России.

МЧС России напоминает:

  • периодически осматривай электрооборудование на наличие повреждений, трещин и износа проводов;
  • монтаж электропроводки доверяй специалистам;
  • не перегружай сеть;
  • установи пожарный извещатель: прибор звуком предупредит об опасности;
  • приобрети огнетушитель: он поможет справиться с возгоранием на ранней стадии.

МЧС
пожары