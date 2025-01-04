«Живём разными жизнями»: Юсиф Эйвазов признался, что разрушило его брак с Нетребко

«В один момент мы просто честно осознали, что живём немножко разными интересами и разными жизнями. И поверьте мне, что это причина для того, чтобы именно вот что касается конкретно связи, брака, — да, это причина, чтобы это остановить», — сказал 47-лений Эйвазов в беседе с NEWS.ru.