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«Живём разными жизнями»: Юсиф Эйвазов признался, что разрушило его брак с Нетребко

Оперный певец Юсиф Эйвазов впервые прокомментировал причины развода с Анной Нетребко. По его словам, их пути разошлись из-за различных интересов и образов жизни.

Источник: Life.ru

«В один момент мы просто честно осознали, что живём немножко разными интересами и разными жизнями. И поверьте мне, что это причина для того, чтобы именно вот что касается конкретно связи, брака, — да, это причина, чтобы это остановить», — сказал 47-лений Эйвазов в беседе с NEWS.ru.

При этом певец подчеркнул, что они с Нетребко продолжают оставаться родными друг другу людьми. Не так давно Эйвазов рассказал об отношениях с бывшей супругой после развода. По его словам, он поддерживает связь как с Анной, так и с её сыном.

Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов заключили брак в 2015 году. Летом 2024 года пара объявила о разводе. Общих детей у них не было, однако Эйвазов воспитывал сына Нетребко Тьяго.