Лихачев: уникальный реактор в Северске выдаст первую электроэнергию в 2028—2029 годах

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Инновационный ядерный реактор БРЕСТ-ОД-300, возводимый Росатомом в Северске (Томская область) в рамках уникального проекта «Прорыв», выдаст первую электроэнергию в 2028—2029 годах. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
«Мы очень надеемся, что первые киловатт-часы реактор БРЕСТ даст уже в 2028—2029 годах. До конца 2030 года будет запущен и модуль переработки, как только топливо начнет нарабатываться. И дальше мы будем в том числе и в Сибири уже и масштабировать, и тиражировать эту технологию как промышленный энергетический комплекс уже с более мощными реакторами», — сказал он.
Лихачев отметил, что речь идет о практической реализации технологии ядерных реакторов четвертого поколения.
«Это хорошо известный проект в Северске Томской области, где впервые в истории человечества, непосредственно площадки как индустриальный модуль (не как опытная разработка, а как индустриальный модуль) реализуется проект с атомным реактором четвертого поколения. Мы начали опробовать технологии еще с весны 2024 года, а в декабре мы просто отфиксировали начало опытно-промышленной эксплуатации всего этого модуля», — сказал он.
О проекте «Прорыв».
Опытно-демонстрационный энергокомплекс IV поколения (ОДЭК), который строится в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв» на территории Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие топливного дивизиона Росатома), будет включать три взаимосвязанных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству (фабрикации/рефабрикации) плотного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива.
Впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию, то есть на повторное изготовление свежего топлива. Таким образом, эта система станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.
БРЕСТ-ОД-300 станет первой в мире реакторной установкой со свинцовым теплоносителем, в его архитектуре заложены принципы так называемой естественной безопасности. Эффективность реактора будет также обеспечена за счет использования инновационного СНУП-топлива. Оно полностью состоит из вторичных продуктов ядерного топливного цикла — обедненного урана и плутония. Его производство и внедрение позволит многократно расширить ресурсную базу атомной энергетики, перерабатывать облученные ТВС для производства свежего топлива вместо хранения, а также радикально сократить образование ядерных отходов и их активность.