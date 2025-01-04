Лихачев: уникальный реактор в Северске выдаст первую электроэнергию в 2028—2029 годах

«Мы очень надеемся, что первые киловатт-часы реактор БРЕСТ даст уже в 2028—2029 годах. До конца 2030 года будет запущен и модуль переработки, как только топливо начнет нарабатываться. И дальше мы будем в том числе и в Сибири уже и масштабировать, и тиражировать эту технологию как промышленный энергетический комплекс уже с более мощными реакторами», — сказал он.