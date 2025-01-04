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В США начались шестидневные похороны 39-го президента Джимми Картера

Шестидневные государственные похороны 39-го президента Джимми Картера начались в США. Сегодня, 4 января, кортеж с его телом направился в Плейнс, штат Джорджия, чтобы в последний раз посетить дом детства бывшего президента, сообщает AFP.

Источник: AP 2024

После этого гроб с телом господина Картера доставят в Атланту, чтобы жители города могли проститься с политиком. Во вторник, 7 января, тело 39-го президента США доставят для прощания в Капитолий США в Вашингтоне.

Джимми Картер, 39-й президент США с 1977 по 1981 год. Он умер 29 декабря в возрасте 100 лет. Он стал первым главой Белого дома, дожившим до такого возраста. Действующий президент Джо Байден объявил 9 января днем траура.

После ухода с поста президента США Джимми Картер занимался благотворительностью. За свою карьеру политик удостоен множества наград, включая Нобелевскую премию мира (2002).