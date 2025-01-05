Минлесхоз в 2025 году проведет акции по благоустройству лесов

«В этом году нас ждет двойной фронт работ: мы продолжим начатую Президентом в 2024 году акцию “Дай лесу новае жыццё!” и вместе с волонтерами рассчитываем завершить восстановление лесов, пострадавших в результате разгула июльской стихии. Помимо этого, мы вернемся к акции “Чистый лес”, которая полюбилась многим белорусам в предыдущие годы. Цель кампании — наведение порядка в лесном фонде, уборка захламленности. С учетом заданной Президентом тематики 2025 года планируем потрудиться вдвойне: провести кампанию и весной, и осенью. Уверен, что идею поддержат многие белорусы», — рассказал министр.