Водителей предупредили об ухудшении погоды на М-4 «Дон» в Ростовской области

В ГАИ опираются на текущую ситуацию с погодой и дальнейший прогноз донских синоптиков. Так, в субботу, 4 января, в Ростове днем долго лил дождь, а в северных районах области он шел еще и с мокрым снегом. Похожую погоду обещают и в воскресенье, 5 января. Поскольку в ночные часы по прогнозу будут заморозки, то на дорогах образуется гололедица.