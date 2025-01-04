Водителей предупредили об ухудшении погоды на М-4 «Дон» в Ростовской области

Из-за ухудшения погоды усложнилась дорожная ситуация на федеральной трассе М-4 «Дон», которая проходит через Ростовскую область. Об этом водителей предупреждают в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции по региону.
В ГАИ опираются на текущую ситуацию с погодой и дальнейший прогноз донских синоптиков. Так, в субботу, 4 января, в Ростове днем долго лил дождь, а в северных районах области он шел еще и с мокрым снегом. Похожую погоду обещают и в воскресенье, 5 января. Поскольку в ночные часы по прогнозу будут заморозки, то на дорогах образуется гололедица.
В связи с этим в Госавтоинспекции предупреждают водителей о строгом соблюдении правил ПДД во избежание аварийных ситуаций.