Снег, дождь и «каля нуля»: погода на следующую неделю в Беларуси

Высокая влажность станет причиной тумана, а ночные заморозки — гололеда и гололедицы. Температура ночью в понедельник, 6 января, составит от −1⁰С до −6⁰С, днем — от −4⁰С по Витебской области до +3⁰С по Брестской. Однако уже во вторник, 7 января, на православное Рождество, днем будет +4⁰С в целом по стране.