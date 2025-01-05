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Снег, дождь и «каля нуля»: погода на следующую неделю в Беларуси

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют осадки разных видов, сильный ветер и гололедные явления с 6 по 12 декабря.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 58% 763 мм рт. ст. +1°
Источник: Sputnik.by

Температурный фон при этом будет на один-три градуса теплее, чем климатическая норма в это время года. Как сообщил синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ, в начале недели ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. На большей части территории страны пройдет снег.

Высокая влажность станет причиной тумана, а ночные заморозки — гололеда и гололедицы. Температура ночью в понедельник, 6 января, составит от −1⁰С до −6⁰С, днем — от −4⁰С по Витебской области до +3⁰С по Брестской. Однако уже во вторник, 7 января, на православное Рождество, днем будет +4⁰С в целом по стране.

Середина недели отметиться облачной с небольшими прояснениями погодой. Будут осадки, ветер, туман, гололед и гололедица. Ночью в среду, 8 января, термометр покажет от −1⁰С до +4⁰С, в дневные часы температура воздуха будет варьироваться от +1⁰С до +4⁰С.

В четверг, 9 января, влажность повысится до 90%, а ночи станут холоднее — до −6⁰С. Днем, однако, будет нулевая температура. В пятницу, 10 января, от 0⁰С до +5⁰С.

Следующие выходные, 11—12 января, предварительно пройдут без существенных осадков. Температура плюс-минус будет такая же, а влажность понизится до 70%, прогнозируют синоптики.