Двухлетний ребёнок из Екатеринбурга заразился в Таиланде вирусом коксаки

Болезнь у ребёнка протекает как обычная ветрянка. Однако у этого опасного вируса есть риск развития менингита и летального исхода. Симптомами болезни являются небольшие язвочки, которые появляются на ладонях, ступнях и во рту. Иногда может быть расстройство желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея и боль в горле.