Китайские врачи бьют тревогу из-за вспышки нового метапневмовируса

Недавно в США был зафиксирован первый случай тяжёлой мутации птичьего гриппа. Ранее исследователи из института Скриппса выявили, что единственная мутация может сделать штамм «птичьего гриппа» H5N1 способным к лёгкой передаче между людьми. Такой сценарий, если он произойдёт за пределами лаборатории, может привести к новой пандемии.