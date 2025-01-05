Камер средней скорости в Беларуси стало больше

Суть в том, что на определенном дорожном участке датчики в автоматическом режиме замеряют скорость сначала в одной точке, а затем в другой. По итогу вычисляется средняя скорость, а превышающего ее водителя ждет штраф. С 1 января 2025 года их значения изменились.