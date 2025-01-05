Камер средней скорости в Беларуси стало больше

По его словам, за последнее время количество камер средней скорости в стране увеличилось. Данные устройства также способны в автоматическом режиме мониторить наличие либо отсутствие техосмотра у транспортных средств.
Ленчевский напомнил, что одна из последних камер средней скорости была установлена на участке Смиловичского тракта в направлении Минска — от развязки, ведущей в микрорайон Сосны, до переулка Малый Тростенец (в конце октября 2024 года — Sputnik).
«В стране более 15 участков, на которых расположены камеры, фиксирующие среднюю скорость движения. Эти устройства следят и за наличием действующего разрешения на допуск. В столице функционирует система мониторинга транспортного потока, датчики которой расположены более чем в пяти точках города».
Директор предприятия также отметил, что в данный момент в Минске тестируется интеллектуальная система автоматической фиксации нарушений ПДД.
Она уже умеет распознавать номера машин, чтобы выявлять отсутствие техосмотра и страховки, движение по полосе общественного транспорта и другие нарушения.
Напомним, первые камеры контроля средней скорости появились в Беларуси в начале 2022 года.
Суть в том, что на определенном дорожном участке датчики в автоматическом режиме замеряют скорость сначала в одной точке, а затем в другой. По итогу вычисляется средняя скорость, а превышающего ее водителя ждет штраф. С 1 января 2025 года их значения изменились.