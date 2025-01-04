Минздрав Башкирии: со злоупотреблением алкоголем связаны более 200 заболеваний

Она добавила, что безопасной дозы алкоголя не существует. Известно, что со злоупотреблением спиртным связано более 200 заболеваний. В краткосрочной перспективе у человека страдает центральная нервная система и падает умственная и физическая работоспособность. Со временем развиваются необратимые последствия, такие как поражение печени, гастрит, ишемическая болезнь сердца, снижение иммунитета и даже онкология.