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Минздрав Башкирии: со злоупотреблением алкоголем связаны более 200 заболеваний

Нарколог из Башкирии Старостина объяснила, кому категорически запрещен алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

Употребление алкоголя категорически запрещено отдельным категориям людей. Об этом сообщила внештатный специалист Минздрава Башкирии, психиатр-нарколог Татьяна Старостина.

— Отдельным категориям граждан алкоголь категорически запрещен, например, гипертоникам и больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, — отметила врач.

Она добавила, что безопасной дозы алкоголя не существует. Известно, что со злоупотреблением спиртным связано более 200 заболеваний. В краткосрочной перспективе у человека страдает центральная нервная система и падает умственная и физическая работоспособность. Со временем развиваются необратимые последствия, такие как поражение печени, гастрит, ишемическая болезнь сердца, снижение иммунитета и даже онкология.

Ранее «КП-Уфа» писала, что за 11 месяцев прошлого года алкоголем в Башкирии отравились более 800 человек, 138 жителей республики умерли от интоксикации спиртосодержащей продукцией.

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