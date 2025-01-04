Овечкин ещё на шаг сократил отставание в погоне за Гретцки

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил второй матч подряд из-за травмы. Нападающий Артемий Панарин очков не набрал. Для капитана «столичных» Овечкина эта шайба стала четвёртой после возвращения на лёд. Всего же на его счету стало 872 гола в лиге, по этому показателю россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).