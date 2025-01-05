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Что можно и нельзя делать в Федулов день 5 января, когда узнают про холод в июле

Собрали запреты и приметы на 5 января, когда отмечают Федулов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 января вспоминает святого Федула. В народе принято отмечать Федулов день. Кроме того, существует еще одно название — Зимний. Интересно, что 5 января узнавали про холодный июль.

Что нельзя делать 5 января.

Запрещено пользоваться острыми предметами. Предки верили, что полученная рана будет заживать на протяжении года. Не стоит 5 января проводить генеральную уборку. Это связано с тем, что можно потревожить Домового. Нельзя рассказывать посторонним людям про свое сокровенное желание, так как оно не сбудется.

Что можно делать 5 января.

По традиции, в названный день много времени уделяли именно домашним животным. К примеру, скотину кормили печеньем, в форме животных и птиц, которые выпекали специально к 5 января.

Согласно приметам, ветреная погода предвещает богатый урожай. Снег 5 января говорил о том, что июль окажется дождливым и холодным.

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