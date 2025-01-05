Что можно и нельзя делать в Федулов день 5 января, когда узнают про холод в июле

Запрещено пользоваться острыми предметами. Предки верили, что полученная рана будет заживать на протяжении года. Не стоит 5 января проводить генеральную уборку. Это связано с тем, что можно потревожить Домового. Нельзя рассказывать посторонним людям про свое сокровенное желание, так как оно не сбудется.