Что можно и нельзя делать в Федулов день 5 января, когда узнают про холод в июле

Православная церковь 5 января вспоминает святого Федула. В народе принято отмечать Федулов день. Кроме того, существует еще одно название — Зимний. Интересно, что 5 января узнавали про холодный июль.
Что нельзя делать 5 января.
Запрещено пользоваться острыми предметами. Предки верили, что полученная рана будет заживать на протяжении года. Не стоит 5 января проводить генеральную уборку. Это связано с тем, что можно потревожить Домового. Нельзя рассказывать посторонним людям про свое сокровенное желание, так как оно не сбудется.
Что можно делать 5 января.
По традиции, в названный день много времени уделяли именно домашним животным. К примеру, скотину кормили печеньем, в форме животных и птиц, которые выпекали специально к 5 января.
Согласно приметам, ветреная погода предвещает богатый урожай. Снег 5 января говорил о том, что июль окажется дождливым и холодным.
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