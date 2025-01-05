«Хорошие результаты для пациентов с опухолями яичников, груди, желудка, кишечника, легких». Клетки-киллеры применяются в Беларуси для лечения онкологии

По словам специалистами, естественные киллерные клетки — это популяция лимфоцитов врожденного звена иммунитета, принимающих активное участие в формировании противоопухолевого и противовирусного иммунного ответа. В Беларуси накоплены положительные клинические результаты применения таких клеток при лечении острого миелоидного лейкоза, при рецидивах острых лейкозов, а также возможно их использование при противоопухолевой терапии миеломной болезни и неходжкинских лимфом.