«Хорошие результаты для пациентов с опухолями яичников, груди, желудка, кишечника, легких». Клетки-киллеры применяются в Беларуси для лечения онкологии

В РНПЦ Детской онкологии и гематологии для лечения онкологии созданы, апробированы и в ноябре 2024 года зарегистрированы естественные киллерные клетки человека, обладающие прямым противоопухолевым действием, сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на завлабораторией иммунологических исследований научного отдела Екатерину Вашкевич.
По словам специалистами, естественные киллерные клетки — это популяция лимфоцитов врожденного звена иммунитета, принимающих активное участие в формировании противоопухолевого и противовирусного иммунного ответа. В Беларуси накоплены положительные клинические результаты применения таких клеток при лечении острого миелоидного лейкоза, при рецидивах острых лейкозов, а также возможно их использование при противоопухолевой терапии миеломной болезни и неходжкинских лимфом.
«Положительные результаты получены при использовании ЕК-клеточной иммунотерапии для пациентов с солидными опухолями (рак яичников, молочной железы, желудка, кишечника, легких и др.)», — отметила Екатерина Вашкевич.
При этом естественные киллерные клетки не дают серьезной побочки.
Сохранить готовый ЕК-клеточный продукт для последующего применения возможно благодаря криоконсервированию и хранению при сверхнизких температурах.
Естественные киллерные человека применяются в РНПЦ с 2019 года, ими пролечено уже 28 пациентов. Результаты хорошие: +10% к трехлетней выживаемости при первичном остром миелоидном лейкозе, в половине случаев ремиссия для дальнейшей трансплантации стволовых клеток.
Специалисты рассматривают возможность использования естественных киллерных клеток не только при онкологии крови, но и при других онкологических заболеваниях, в том числе у взрослых пациентов.
Кстати, белорусский врач-онколог рассказала о новейшем методе лечения рака CAR-T-клеточной терапией: «После четырех рецидивов добились стойкой ремиссии в течение двух — трех лет» (здесь подробности).
Мы писали, что Совмин разрешил государственным медучреждениям платные медуслуги в выходные и праздничные дни. Востребованные операции и исследования, анестезия, альтернатива высоким ценам в частных медцентрах (подробнее здесь).
А еще последняя пострадавшая в пожаре в витебском ТЦ «Беларусь» выписалась из больницы. «Сражались в течение недели за ее жизнь — она научилась заново дышать» (здесь все подробности).