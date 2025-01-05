Какой сегодня день: 5 января

Знаете ли вы, что 5 января 1932 года родился известный писатель Умберто Эко? О том, чем еще ознаменовано 5 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 5 января
В 1757 году француз Робер-Франсуа Дамьен совершил неудачное покушение на короля Людовика XV.
В 1769 году Джеймс Уатт получил патент на свою паровую машину.
В 1956 году к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.
В 1957 году в первом номере журнала «Техника — молодежи» началась публикация романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды».
Также 5 января отмечается День работников социальной защиты в Беларуси и Международный разгрузочный день.
Кто родился 5 января
Политик Конрад Аденауэр (1876−1967).
Писатель Умберто Эко (1932−2016).
Общественный деятель Раиса Горбачева (1932−1999).
Режиссер Хаяо Миядзаки (1941).
Актриса Дайан Китон (1946).
Певец Мэрилин Мэнсон (1969).
Актер Брэдли Купер (1975).
5 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память 10 святых мучеников Критских: Феодула, Евпора, Агафопуса, Геласия, Евареста, Зотика, Помпия, Саторнина, Василида и Евникиана.
Именины
5 января именины у Павла, Макара, Наума, Василия и Ивана.
5 января в народном календаре
На Руси предки уделяли в этот день большое внимание домашним животным: давали много корма, убирали птичник и хлев. Также 5 января выпекали печенье в виде животных и птиц — таким образом изгоняли злых духов. Кроме того, люди обращали внимание на погоду, потому что в этот день она предсказывала погоду на ноябрь. Если на Федула дул ветер, значит, будет хороший урожай.