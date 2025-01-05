Как боги людей обжигают: занимательная космогония и эсхатология от Древнего Египта до наших дней

Но даже стоики не без оптимизма предполагали, что из огня, к которому однажды сведется все мироздание, непременно возродится следующий мир, неотличимый от старого, где «вновь появятся Сократ, Платон и все люди со своими родными, возлюбленными, согражданами, cтaнyт говорить то же самое, помогать тем же самым, то же самое делать, и все города, и селения, и земли возникнут в том же самом виде». В главе о карело-финской мифологии пункт «конец света» вообще отсутствует, зато в зороастризме он проработан почти так же детально, как и его начало. Более того, «вся история зороастрийской Вселенной — это предвкушение того изначально предсказанного времени, когда Добро и Зло будут окончательно разделены, Зло уничтожено, а праведники обретут вечную жизнь и вечное блаженство».