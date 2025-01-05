Нажми на кнопки: самые ожидаемые сериалы 2025 года

Наступивший год будет невероятно богатым как на новые сериальные проекты, так и на продолжения уже полюбившихся историй. Зрителей ждет болезненное расставание с «Очень странными делами» и долгожданное возвращение супергероя Сорвиголовы. Франшизы «Чужой» и «Майор Гром» впервые получат сериальные версии, а у «Оно» появится приквел. В ожидании нового сезона «Дома драконов» нас порадуют новым «Рыцарем Семи королевств» из вселенной «Игры престолов» и премьерой «Аутсорса» — самого ожидаемого российского сериала. «Известия» — о том, какие проекты зрители ждут в 2025 году.
«Очень странные дела» (пятый сезон).
Точная дата выхода пока неизвестна.
В 2025 году мы попрощаемся с городком Хокинс, таинственной Изнанкой, Одиннадцатой, Майком, Уиллом, Дастином и Лукасом. Компании подростков придется объединиться в последнем сезоне одного из главных хитов Netflix, чтобы спасти свой город в эпичной битве с монстром Векной. Создатели сериала, братья Мэтт и Росс Даффер, сравнили финал «Очень странных дел» с «Возвращением джедая» и рассказали, что руководство стриминга рыдало, читая сценарий пятого сезона.
«Аутсорс».
Okko.
Точная дата выхода пока неизвестна.
Победитель прошлогоднего фестиваля «Новый сезон» и буквально самый ожидаемый сериал от режиссера Душана Глигорова. Мрачный и тяжелый срез непростой эпохи — действие разворачивается в 1996 году в дальневосточной тюрьме особого назначения, куда переводится новый сотрудник Костя в исполнении Ивана Янковского. Его моральные принципы чуть выше, чем у коллег по цеху, но именно он решает сделать из смертной казни бизнес-модель. Аутсорс в этом случае — исполнение за деньги смертного приговора родными жертв преступников, которые отбывают наказание.
«Одни из нас» (второй сезон).
Max.
Точная дата выхода пока неизвестна.
Первый сезон постапокалиптического сериала «Одни из нас» (пилотную серию должен был снимать Кантемир Балагов, но не срослось) с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи в роли Джоэла и Элли вышел в 2023 году, наделал много шуму и опроверг расхожее мнение, что видеоигры невозможно адаптировать в кино. Второй сезон проекта построен на второй части одноименной игры. Мы перенесемся на несколько лет вперед и увидим уже повзрослевшую, как и сама Бэлла Рэмси, Элли.
«Подслушано в Рыбинске».
PREMIER.
Выйдет 23 января.
Журналиста рыбинской газеты Юру тяжело назвать как образцовым сотрудником, так и образцовым семьянином (очаровательная роль Тимофея Трибунцева). Он выпивает, пишет совершенно не примечательные заметки, не может найти общий язык ни с женой, ни с дочерью-подростком. Внезапно Юра обнаруживает у себя необычный дар (или проклятье): к нему приходят видения, предсказывающие убийства. В одночасье Рыбинск сотрясает серия убийств, а подозреваемым становится сам Юра, который пытался эти преступления предотвратить. Понимая, что полиция просто повесит всё на него, он сам берется за расследование, а помогает ему в этом бывший возлюбленный одной из жертв.
«Чужой: Земля».
Hulu.
Точная дата выхода пока неизвестна.
Первый многосерийный проект из знаменитой франшизы о ксеноморфах. Новый «Чужой» — приквел оригинального фильма Ридли Скотта 1979 года с Сигурни Уивер в главной роли. События развернутся за 30 лет до встречи Эллен Рипли с ксеноморфом. На Земле терпит крушение загадочный космический корабль, на борту которого находится не сложно догадаться что. Режиссером и шоураннером проекта стал автор сериала «Фарго» Ной Хоули, а исполнительным продюсером Ридли Скотт.
«Между нами химия».
Wink.
Точная дата выхода пока неизвестна.
Пронзительное драмеди от режиссера Карины Чувиковой с Сашей Бортич в главной роли. Ее Таня — водитель такси и мать-одиночка, остающаяся один на один со страшным диагнозом. У Тани рак, но в перерывах между курсами химиотерапии ее больше волнует, с каким мужчиной ей пойти на свидание. Нет, романтическая составляющая отношений героиню совсем не интересует, Таню беспокоит, с кем останутся ее дети, когда ее не станет. Одна из лучших ролей Саши Бортич, отмеченная также на фестивале сериалов «Новый сезон», где и состоялась премьера проекта.
«Сорвиголова: Рожденный заново».
Disney+
Выйдет 1 марта.
Уже очень давно Чарли Кокс, он же сериальный незрячий адвокат Мэтт Мердок, не примерял костюм Сорвиголовы. Это прямое продолжение сериала Netflix, которое пережило несколько перезапусков. Мердок снова защищает от преступников нью-йоркский район Адская кухня, в частности, от вернувшегося в город злодея Кингпина.
«Москва слезам не верит».
Wink.
Точная дата выхода пока неизвестна.
Режиссеры Жора Крыжовников и Ольга Долматовская замахнулись на современную адаптацию советского хита о покорении столицы. На этот раз сюжет сперва развернется в Москве нулевых, куда переезжает молодая мать-одиночка Ксюша, скрываясь от мужа-абьюзера. Здесь она заручится поддержкой двух подруг Оли и Маши. Каждая из них мечтает найти любовь и счастье. Этот сериал — одна из главных интриг года в российском стриминговом поле. Создатели приоткрыли часть актерского каста: Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова.
Фото: WinkКадр со съемок сериала «Москва слезам не верит» «Тихая гавань».
«Амедиатека».
Выйдет 10 января.
Детективный триллер со звездами «Игры престолов» Алфи Алленом и Джеком Глисоном (да, да, это Джоффри Баратеон) в главных ролях. Одаренный хакер Тобиас и его друг Марко мечтают стать технологическими миллионерами, но пока у них получается только заниматься мелким мошенничеством и взламывать базы данных. Шанс разбогатеть выпадает, когда к ним за помощью обращаются представители ирландской мафии. Тобиаса и Марко просят взломать систему безопасности, чтобы незаметно завозить в Нидерланды гигантские партии запрещенных веществ.
«Этерна».
«Кинопоиск».
Точная дата выхода пока неизвестна.
Вторая попытка «Кинопоиска» экранизировать фэнтези-бестселлер «Отблески Этерны» Веры Камши. В 2022 году вышел полнометражный фильм «Этерна: Часть первая» как пролог к предстоящему многосерийному проекту. Действие в сериале Сергея Трофимова разворачивается в вымышленном мире Кэртиана, очень схожим с Европой эпохи Возрождения. Боги-творцы предсказали скорый конец света, поэтому весь мир охвачен междоусобицами и борьбой за власть. Здесь есть всё: и наследник свергнутой правящей династии в изгнании, и религиозные фанатики, и магия, и, конечно же, любовь.
«Ландыши. Такая нежная любовь».
Wink.
Выйдет 1 января.
Романтическая история о двух совершенно разных людях из совершенно разных слоев. Она — избалованная девушка, выросшая в Лондоне. Он — обычный парень из провинциального городка. Герои волею судьбы встречаются и женятся прямо в день знакомства. Ожидаемо, на пути к счастью они встречают тонну препятствий, главная из которых — борьба их двух противоположностей.
«Уэнсдэй» (второй сезон).
Netflix.
Точная дата выхода пока неизвестна.
В первом сезоне Уэнсдэй успешно пережила первый год учебый в академии «Невермор» и даже завела друзей. Теперь героине предстоит узнать, кто посылал ей анонимные сообщения. Подробности продолжения Netflix держит в строгом секрете. Известно, что во втором сезоне во вселенную «Семейки Аддамс» вернется Кристофер Ллойд, Стив Бушеми сыграет нового директора академии, а подростковая романтика уступит хоррору. Исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега стала исполнительным продюсером сериала и активно участвовала в работе над сценарием второго сезона.
«Фишер» (второй сезон).
Wink.
Точная дата выхода пока неизвестна.
Тру-крайм сериал, чье название всё еще отсылает к одинцовскому маньяку, идет на второй сезон. Известно, что продолжение будет основано на реальных событиях, но чье уголовное дело будет фигурировать в сценарии, пока не раскрывают. К ролям следователей Евгения Бокова и Валерия Козырева вернутся Иван Янковский и Александр Яценко. Компанию им на этот раз составят героини в исполнении Ирины Старшенбаум и Александры Ребенок.
«Смерш 1994».
РЕН ТВ, Wink.
Точная дата выхода пока неизвестна.
В центре сюжета третьей части франшизы два капитана советской контрразведки Смерш («Смерть шпионам!») Константин Лавров и Павел Семенов. Война близится к финалу. Герои, рискуя жизнью, выполняют самые сложные и опасные задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу. Телепремьера состоится в канун 80-й годовщины Победы.
Фото: РЕН ТВКадр со съемок сериала «Смерш 1994» «Ван-Пис».
Neflix.
Точная дата выхода пока неизвестна.
Продолжение приключений команды Пиратов Соломенной Шляпы по мотивам культовой манги Эйитиро Оды. Монки Д. Луффи всё так же мечтает стать самым великим королем пиратов в истории, поэтому в компании своих друзей он продолжит поиски легендарного сокровища.
«Майор Гром: Сериал».
«Кинопоиск».
Точная дата выхода пока неизвестна.
Новый проект по вселенной комиксов российского издательства Bubble расскажет не только о новых приключениях майора петербургской полиции Игоря Грома, но и раскроет истории других основных персонажей, окружающих главного героя. Например, мы наконец-то увидим чуть больше Юли Пчелкиной, которая не только любовный интерес майора Грома, но и талантливая журналистка.
«Рыцарь Семи королевств».
Max.
Точная дата выхода пока неизвестна.
Киновселенная «Игры престолов» продолжает расширяться. Одновременно с началом съемок третьего сезона «Дома дракона» Max покажет еще один приквел по мотивам цикла повестей Джорджа Мартина. Действие сериала происходит в том же мире, что и события «Игры престолов», но за 100 лет до междоусобиц Таргариенов в «Доме дракона». Главный герой — довольно наивный рыцарь Дункан Высокий, странствующий по землям Семи королевств в компании оруженосца Эгга, который на самом деле оказывается принцем Эйегоном Таргариеном. Сценарий к сериалу написал сам Мартин, который до сих пор не закончил свой основной цикл романов «Песнь льда и огня». Писатель обещает, что новый сериал будет сильно отличаться от предыдущих проектов этой вселенной, но поскольку это всё еще Вестерос — «никто не в безопасности».
Фото: MaxКадр из сериала «Рыцарь Семи королевств» «Добро пожаловать в Дерри».
Max.
Точная дата выхода пока неизвестна.
Приквел дилогии «Оно» расскажет, как появился клоун-убийца Пеннивайз, который десятками лет мучает детей в американском городке Дерри. Действие развернется за 27 лет до событий из оригинального романа Стивена Кинга. Режиссером сериала стал постановщик дилогии «Оно» Андрес Мускетти, а Билл Скарсгард снова сыграет жуткого Пеннивайза.
«Андор» (второй сезон).
Disney+
Выйдет 22 апреля.
Самый дорогостоящий сериал вселенной «Звездных войн». Производство только второго сезона превысит $290 млн, что превосходит бюджет фильма «Звездные войны: Скайукер: Восход». И, вероятно, траты будут оправданы. Первый сезон «Андора» — один из лучших спин-оффов франшизы Джорджа Лукаса. Сериал рассказывает от лица офицера разведки повстанцев Кассиана Андора о событиях, предшествовавших действию в фильме «Изгой-один» — самой взрослой, зрелой и трагической истории в мире «Звездных войн».
«Операция “Карпаты”-2».
РЕН ТВ.
Точная дата выхода пока неизвестна.
В 1949 году диверсанта по кличке Ворон забрасывают в Карпаты для проведения диверсий и саботажа. Но его кураторы из британской разведки MI6 не догадываются, что Ворон — это советский разведчик под прикрытием, лейтенант МГБ, раздобывший сверхсекретную информацию, которая поможет разоблачить агентов иностранных разведок в СССР. Правда, против Ворона работает другой высококлассный профессионал, давно внедренный в структуры МГБ.
Фото: РЕН ТВКадр со съемок сериала «Операция “Карпаты”-2».