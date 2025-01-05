Нажми на кнопки: самые ожидаемые сериалы 2025 года

Киновселенная «Игры престолов» продолжает расширяться. Одновременно с началом съемок третьего сезона «Дома дракона» Max покажет еще один приквел по мотивам цикла повестей Джорджа Мартина. Действие сериала происходит в том же мире, что и события «Игры престолов», но за 100 лет до междоусобиц Таргариенов в «Доме дракона». Главный герой — довольно наивный рыцарь Дункан Высокий, странствующий по землям Семи королевств в компании оруженосца Эгга, который на самом деле оказывается принцем Эйегоном Таргариеном. Сценарий к сериалу написал сам Мартин, который до сих пор не закончил свой основной цикл романов «Песнь льда и огня». Писатель обещает, что новый сериал будет сильно отличаться от предыдущих проектов этой вселенной, но поскольку это всё еще Вестерос — «никто не в безопасности».