Умер профессор ВМедА и бывший депутат Заксобрания Петербурга Игорь Тимофеев

Свои соболезнования выразили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. В пресс-службе городской администрации, в частности, отметили, что господин Тимофеев внес большой вклад в развитие медицинской науки и законодательства нашего города.
«Талантливый врач, офицер, он принимал участие в боевых действиях в Афганистане. На его счету множество спасенных жизней. Автор многочисленных научных трудов, он пользовался огромным уважением в медицинском сообществе, у преподавателей и курсантов Военно-медицинской академии», — говорится в сообщении от имени господина Беглова.
В некрологе от господина Бельского, в свою очередь, отмечается, что Игорь Тимофеев был «решительным и справедливым судьей Уставного суда Петербурга». «Везде и всегда он трудился с полной отдачей, стремился принести пользу Отечеству», — резюмировал нынешний спикер Заксобрания.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге скончался худрук и главный дирижер Русского Концертного Оркестра Санкт-Петербурга Владимир Попов. Также в первых числах нового года стало известно о смерти известного петербургского джазового продюсера, организатора многих фестивалей Алексея Кривского и бывшей руководительницы ГМЗ «Петергоф» Елены Кальницкой.