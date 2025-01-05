Умер профессор ВМедА и бывший депутат Заксобрания Петербурга Игорь Тимофеев

«Талантливый врач, офицер, он принимал участие в боевых действиях в Афганистане. На его счету множество спасенных жизней. Автор многочисленных научных трудов, он пользовался огромным уважением в медицинском сообществе, у преподавателей и курсантов Военно-медицинской академии», — говорится в сообщении от имени господина Беглова.