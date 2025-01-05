Русофобки на сцене. Как Тина Кароль и другие известные певицы Украины мечтают уничтожить Россию

В том же году Лыжичко вошла в десятку самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. А после очередного Майдана — в марте 2014 года — Государственный департамент США наградил её Международной женской премией за отвагу. Впрочем, когда Руслана съездила в Донбасс и лично убедилась в том, что на самом деле на Украине идёт гражданская война, она было попыталась призвать элиты к миру, но было поздно. Её не просто не послушали, но и обвинили в «прокремлёвской позиции». В итоге в Незалежной после этого артистка оказалась никому не нужна.