В 2025 году жильцов ждут новшества в сфере ЖКХ. Как изменятся тарифы и правила предоставления услуг

Индексация тарифов на коммунальные услуги пройдёт с 1 июля 2025 года. Планируется повышение тарифов на коммунальные услуги в среднем на 11,9% по стране. Это затронет оплату за газ, электроэнергию, воду и отопление. Например, тарифы на газ увеличатся на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%. В некоторых регионах рост будет более значительным. Например, в Пермском крае — на 21,1%, в Архангельской области — на 20%, в Кемеровской области — на 19,8%. Такие цифры привёл основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.