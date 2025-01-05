«Орешник», царь-бомба и БПЛА на поводке. Какие резонансные новинки представил российский ВПК

Скажи ещё пару лет назад, что в список новинок, да ещё и высокоточных, войдёт созданная в 1954 году авиабомба калибром три тонны ФАБ-3000, все вокруг лишь покрутили бы пальцем у виска. Однако в 2024-м наши Кулибины вдохнули в этого фугасного богатыря вторую жизнь, создав нечто совершенно новое и уникальное. Для этого «трёхтонку» оснастили универсальным модулем коррекции и планирования, который прежде применялся лишь с бомбами меньшего калибра.