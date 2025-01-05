Полиция усилила меры безопасности на льду в Атырауской области

«В этом году во избежание трагедий патрулирование реки Урал продолжается без перерывов. Совместно с ДЧС сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с рыбаками, информируя их о запрете ловли рыбы в опасных местах, а также напоминают жителям о правилах безопасности на льду. На потенциально опасных участках установлены предупреждающие знаки о запрете выхода на лёд. Нарушение этого запрета влечёт административную ответственность».