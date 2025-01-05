В четырех регионах временно закрыты трассы

5 января 2025 года в 00:00 на участках автодороги республиканского значения вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта.
В Кызылординской области: «Шымкент-Самара» км. 1240−1357, уч. гр. Актюбинской обл. -г. Аральск.
В Актюбинской области: «Шымкент-Самара» км. 776−1240, уч. г. Актобе-гр. Кызылординской области.. «Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 0−234, уч. п. Карабутак-гр. Костанайской области.
В Костанайской области: Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 234−310, уч. гр. Актюбинской области-с. Адаевка.
В Алматинской области с 00:30: «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 25−67 уч. ПВП-г. Конаев. введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.
Планируемое открытие движения — 5 января 2025 года в 06:00 часов.