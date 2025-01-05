Юрий Слюсарь: На севере Ростовской области ПВО отражают воздушную атаку врага

Сразу в двух районах Ростовской области силы и средства ПВО защищают жителей региона и его стратегически важные объекты в ночь на воскресенье, 5 января. О работе военных и сбитых беспилотниках сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Сообщение в его официальном блоге в Телеграм появилось в 01:09.
— На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах, — прокомментировал глава региона.
Также Юрий Слюсарь уточнил, что, по оперативным данным, пострадавших нет.
— Военные продолжают отражать воздушную атаку.
Напомним, в ночь на 3 января силами ПВО были уничтожены четыре беспилотника в Каменском и Усть-Донецком районах уничтожено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле, по информации оперативных служб, также не было.