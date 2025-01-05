Юрий Слюсарь: На севере Ростовской области ПВО отражают воздушную атаку врага

Сразу в двух районах Ростовской области силы и средства ПВО защищают жителей региона и его стратегически важные объекты в ночь на воскресенье, 5 января. О работе военных и сбитых беспилотниках сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Сообщение в его официальном блоге в Телеграм появилось в 01:09.