Лионель Месси не пришёл на вручение награды в Белый дом к Байдену

Церемония прошла 4 января, помимо Месси в список приглашённых попали такие знаменитости, как баскетболист Мэджик Джонсон, певец Боно, актёры Майкл Джей Фокс и Дензел Вашингтон, а также политик Хиллари Клинтон.
Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» в июле 2023 года и в минувшем сезоне стал лидером MLS по системе «гол + пас», забив 20 голов и сделав 16 ассистов в 19 матчах регулярного чемпионата.
О том, что Байден выбрал Месси для вручения президентской медали Свободы, стало известно ранее 4 января. Медаль Свободы была первоначально учреждена для награждения за заслуги во время Второй мировой войны. Однако в 1963 году Джон Кеннеди расширил круг получателей, добавив достижения в различных областях, таких как искусство, наука и общественная деятельность. С тех пор награду получили 651 человек.