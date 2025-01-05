Лионель Месси не пришёл на вручение награды в Белый дом к Байдену

О том, что Байден выбрал Месси для вручения президентской медали Свободы, стало известно ранее 4 января. Медаль Свободы была первоначально учреждена для награждения за заслуги во время Второй мировой войны. Однако в 1963 году Джон Кеннеди расширил круг получателей, добавив достижения в различных областях, таких как искусство, наука и общественная деятельность. С тех пор награду получили 651 человек.