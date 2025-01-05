Лихачёв: Восемь регионов России получат свои АЭС в ближайшие 15−20 лет

В декабре «Росатом» сообщил о введении в эксплуатацию новых комплексов обращения с отходами I и II классов «Горный» и «Щучье». Системы в Саратовской и Курганской областях входят в состав производственной инфраструктуры для обращения с промышленными отходами в России, что является частью национального проекта «Экология».