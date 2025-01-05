В Тбилиси 38-й день продолжаются массовые акции протеста

Акции проходят уже 38-й день подряд. Участники вновь перекрыли прилегающий к зданию парламента проспект Руставели, создавая значительные транспортные затруднения в центре города.
Протестующие в Тбилиси. Видео © X / Alexander Kavtaradze.
Как сообщил телеканал, протестующие настаивают на назначении повторных выборов и освобождении всех граждан, которые, по их мнению, были незаконно задержаны в ходе предыдущих митингов.
Напомним, после парламентских выборов в Грузии, где победу одержала партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», выступающая против вмешательства Запада, в стране начались антиправительственные протесты. МВД Грузии недавно сообщило о депортации 25 иностранцев, участвовавших в акциях. Из них 10 уже покинули территорию государства.