В Тбилиси 38-й день продолжаются массовые акции протеста

Напомним, после парламентских выборов в Грузии, где победу одержала партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», выступающая против вмешательства Запада, в стране начались антиправительственные протесты. МВД Грузии недавно сообщило о депортации 25 иностранцев, участвовавших в акциях. Из них 10 уже покинули территорию государства.