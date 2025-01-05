В результате атаки беспилотника в ДНР погиб корреспондент «Известий» Мартемьянов

В субботу на трассе Горловка — Донецк украинский беспилотник атаковал автомобиль с сотрудниками российских СМИ, в результате чего погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Четверо его коллег, среди которых сотрудники РИА Новости и «Блокнот Донецк», получили осколочные ранения, но их жизням ничего не угрожает. Инцидент вызвал жесткую реакцию со стороны российских властей и международных организаций, которые осудили нападение на журналистов и призвали к обеспечению их безопасности в условиях конфликта.