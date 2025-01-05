Стало известно, на сколько выросли пенсии и другие выплаты в 2025 году

Материнский капитал у семей, которые родят ребёнка в 2025 году, увеличится на 7,3%. За первого ребёнка будет выдан сертификат на 676 тысяч рублей, а за второго — 893 тысячи. В 1,4 раза вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам (при отсутствии осложнений). Он составит 794 тысячи рублей. Пособие по уходу за ребёнком составит до 69 тысяч рублей в месяц. Средний размер единого пособия составит от 9,6 до 19,3 тысячи рублей в месяц. Его размер зависит от действующего в регионе прожиточного минимума и доходов семьи.