В Калифорнии скончался осёл, ставший прототипом персонажа из «Шрека»

«Перри, любимый миниатюрный ослик, который был неотъемлемой частью парка Бол на протяжении почти трёх десятилетий и который, как известно, послужил моделью для персонажа Осла в “Шреке”, был подвергнут эвтаназии», — сказала Дженни Кирали, хозяйка ослика.