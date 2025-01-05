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В Калифорнии скончался осёл, ставший прототипом персонажа из «Шрека»

В калифорнийском парке Бол скончался миниатюрный ослик Перри, который послужил прототипом для создания персонажа Осла из мультфильма «Шрек». Животное подвергли эвтаназии из-за заболевания копыт — ламинита. Об этом сообщает издание Palo Alto.

«Перри, любимый миниатюрный ослик, который был неотъемлемой частью парка Бол на протяжении почти трёх десятилетий и который, как известно, послужил моделью для персонажа Осла в “Шреке”, был подвергнут эвтаназии», — сказала Дженни Кирали, хозяйка ослика.

Для лечения животного сделали всё возможное — несколько месяцев иглоукалывания, лазерная светотерапия и тёплый массаж. Парнокопытное испытывало дикую боль, Перри не мог наступать на одну из лапок — ему приходилось стоять только на трёх.

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