В Калифорнии скончался осёл, ставший прототипом персонажа из «Шрека»

«Перри, любимый миниатюрный ослик, который был неотъемлемой частью парка Бол на протяжении почти трёх десятилетий и который, как известно, послужил моделью для персонажа Осла в “Шреке”, был подвергнут эвтаназии», — сказала Дженни Кирали, хозяйка ослика.
Для лечения животного сделали всё возможное — несколько месяцев иглоукалывания, лазерная светотерапия и тёплый массаж. Парнокопытное испытывало дикую боль, Перри не мог наступать на одну из лапок — ему приходилось стоять только на трёх.
Ранее Life.ru сообщал, что собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц испугалась новогодних фейерверков и потерялась. Однако пёселя удалось быстро найти и вернуть. Благодаря фотографиям потерявшегося животного в соцсетях Кодруца узнали жители Кишинёва.