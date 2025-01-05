На МЧМ-2025 определился первый финалист

Игра завершилась победой финнов в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Эмиль Хемминг (25-я минута), Ессе Киискинен (34), Артту Аласиуруа (40) и Беньямин Раутиайнен, который принёс своей команде победу на 70-й минуте. У сборной Швеции отличились Отто Стенберг, оформивший дубль (22, 39), и Вильгельм Халльквист (52).