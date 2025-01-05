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Мокрый снег с дождем пройдет в воскресенье на Южном Урале

В воскресенье, 5 января, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождем, в горах до умеренных.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 58% 763 мм рт. ст. +1°

В отдельных районах гололедные явления, местами метели. Температура воздуха днем составит от −1 до +4 градусов, в горах и низинах — до −5. Ветер юго-западный, южный 6−11 метров в секунду, порывы до 17.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов. Ветер южный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 14.

День Ангела сегодня, 5 января, у Василия, Давида, Макара, Наума, Нифонта, Павла, Феоктиста.

Между прочим, 5 января 2025 года отмечают Федулов день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено ходить в старой нестираной одежде. Дело в том, что к ней липнут все недуги и неприятности.