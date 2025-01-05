В Греции заявили, что спокойно переживут остановку транзита российского газа

По его словам, страна имеет два терминала СПГ — в Ревитусе и Александруполисе, последний из которых начал работать в октябре 2024 года. Эти терминалы обеспечивают возможность полного покрытия потребностей греческого рынка, если возникнут проблемы с поставками российского газа, который поступает в Грецию через Турцию, а не через Украину.