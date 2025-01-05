«Греции нечего бояться каких-либо перебоев в поставках российского природного газа», — отметил Сифнеос.
По его словам, страна имеет два терминала СПГ — в Ревитусе и Александруполисе, последний из которых начал работать в октябре 2024 года. Эти терминалы обеспечивают возможность полного покрытия потребностей греческого рынка, если возникнут проблемы с поставками российского газа, который поступает в Грецию через Турцию, а не через Украину.
Он добавил, что Афины имеют возможность импортировать 10 миллиардов кубометров газа через терминалы СПГ, тогда как спрос на газ в стране составляет около шести миллиардов кубометров, что почти в два раза меньше, чем её импортные возможности.
Сифнеос уточнил, что газ из Александруполиса может обеспечить энергобезопасность не только Греции, но и других стран, таких как Болгария, Сербия, Северная Македония, Румыния и Венгрия. В будущем топливо может дойти до Словакии, Молдавии и Украины. На данный момент газ из Александруполиса получает только Болгария и северная часть Греции.
Напомним, 1 января «Газпром» прекратил подачу газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины», который Киев отказался продлевать. Аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что это решение может привести к распаду НАТО. При этом на Украине Зеленского обвинили в работе на Турцию и Норвегию.