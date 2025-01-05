В Хабаровском крае в Новый год честность стала лучшим подарком

В Хабаровском крае жительница села Князе-Волконское, прогуливаясь по окраине, заметила на обочине дороги внушительную пачку денег. Вместо того чтобы присвоить находку, женщина отправилась в местный отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники оформили документы и передали деньги на ответственное хранение. В ходе оперативных мероприятий удалось установить владелицу — 38-летнюю односельчанку. Как выяснилось, она сняла деньги в банкомате и положила их в карман куртки. Но дома обнаружила дырку в подкладке и осознала, что потеряла наличность.
Полковник полиции Станислав Прохоров лично вернул деньги женщине, поздравив её с Новым годом. Женщина, сообщившая о находке, будет награждена за честность на официальной церемонии в январе.