В Хабаровском крае в Новый год честность стала лучшим подарком

Сотрудники оформили документы и передали деньги на ответственное хранение. В ходе оперативных мероприятий удалось установить владелицу — 38-летнюю односельчанку. Как выяснилось, она сняла деньги в банкомате и положила их в карман куртки. Но дома обнаружила дырку в подкладке и осознала, что потеряла наличность.