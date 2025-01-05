Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 января 2025

В Иркутске, 5 января, −5 градусов и снег.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По сообщениям синоптиков, 5 января обещает быть теплым и снежным. Ночь была без осадков, однако по прогнозам Иркутского Гидрометцентра, сегодня утром и днем будет стоит ожидать снежную погоду.

— Ночью ветер юго-восточный 3−8 м/с. Днем западный, северо-западный 5−10 м/с, температура ночью −13…-15, днем −5…-7 градусов, — поделились метеорологи.

В остальных частях региона тоже будет облачно и снежно. В северных районах обещают морозы до −30 градусов, в остальных же до −22 в ночное время. Днем потеплеет до −3…-5 градусов. Скорость ветра составит 5−10 м\с. Иногда порывы будут достигать 13 м\с.