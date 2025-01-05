Некоторые пользователи Интернета тут же вспомнили американский эксперимент Sea-Spray, который провели ВМС США в 1950 году. Цель секретной операции состояла в том, чтобы выявить, на сколько крупные города подвержены биологической атаке. Два вида бактерий распылили на побережье Сан-Франциско, примерно 800 тысяч жителей города получили дозу, составляющую не менее пяти тысяч частиц бактерий. От действия бактерий пострадали 11 человек, которые получили серьёзные инфекции мочевыводящих путей. Также после эксперимента увеличилась частота заболеваемости пневмонией.