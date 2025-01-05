Строительство аэропорта в Омске поддержал премьер-министр России Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне провел встречу с руководителем корпорации «ВЭБ.PФ» Игорем Шуваловым. Речь шла, в частности, о финансировании строительства шести аэропортов, в том числе и в Омске.
Общая сумма инвестиций в строительство шести аэропортов составит 376 млрд рублей, из которых 148 млрд рублей выделит «ВЭБ.PФ». В Омск корпорация направит 43 млрд рублей.
Напомним, в 2024 году власти Омской области и компания «Аэропорты регионов» было заключено концессионное соглашение на строительство аэропорта «Омск-Федоровка». Работы планируется завершить к началу 2029 года.