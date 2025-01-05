В Токио прошёл первый новогодний аукцион тунца, цена почти побила рекорд 2019 года

На первом новогоднем аукционе тунца на рынке Тоёсу в Токио рыба весом 276 килограммов была продана за 207 миллионов иен (около 1,316 миллиона долларов). Несмотря на то, что этот результат не побил рекорд 2019 года, он оказался одним из самых высоких за последние годы, сообщает агентство «Киодо».