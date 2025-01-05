В Токио прошёл первый новогодний аукцион тунца, цена почти побила рекорд 2019 года

В торгах приняли участие две компании — оптовая «Ямаюки» и ресторан «Суси Гиндза Онодэра», которые вместе выкупили самого дорогого тунца в пятый раз. В этот раз на аукцион выставили рыбу, пойманную 4 января, несмотря на традицию выставлять туши, выловленные в конце года.
Новогодние торги тунцом привлекают большое внимание, поскольку они неофициально считаются индикатором экономических прогнозов. Высокая цена на самую дорогую рыбу воспринимается как благоприятная примета для экономики страны. В этом году цена на тунца стала второй по величине после рекорда 2019 года, когда рыба была продана за 333 миллиона иен (3,1 миллиона долларов).
Не так давно в Германии на аукционе продали белый холст «General 52» x 52«» за авторством американского художника-минималиста Роберта Раймана. На первый взгляд работа представляет собой только белый цвет, однако всё гораздо глубже.