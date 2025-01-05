Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что произошло в Иркутске в ночь на 5 января 2025: последние новости

Спасатели подняли утонувшего конькобежца со дна Байкала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Спасатели подняли утонувшего конькобежца со дна Байкала.

Как КП-Иркутск сообщала ранее, 62-летний и 70-летний жители Шелехова решили покататься на коньках по еще неокрепшему льду на Байкале. В итоге — оба оказались в воде. Первого успели спасти очевидцы. Затем подоспели спасатели и передали сибиряка в руки медиков.

Второго конькобежца спасти, к сожалению, не удалось. Его спасатели обнаружили на глубине 38 метров. Как сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ, тело 70-летнего мужчину нашли с помощью глубоководной камеры. Его сразу передали полиции.

Два человека погибли на пожаре в поселке Новая Разводная Иркутского района.

Пожар унес жизни двоих жителей Иркутского района: 59-летние мужчина и женщина. Все произошло в поселке Новая Разводная. Тела погибших нашли во время тушения пламени. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

— Пожар на 48 квадратах потушили 19 специалистов и четыре единицы техники, — поделились в ведомстве.

По предварительно информации, пламя могло разгореться из-за короткого замыкания. На место также выезжали представители Следкома. Идет доследственная проверка по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

За сутки девять пожаров произошло в Иркутской области.

За последние сутки в Иркутской области зарегистрировали девять пожаров. Однако, причины возгорания пока не сообщались. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, также за прошедшие 24 часа не произошло чрезвычайных ситуаций.

— На водных объектах зарегистрировано одно происшествие, — поделились в ведомстве.

Пожарных-спасателей привлекали для устранения последствий трех ДТП.