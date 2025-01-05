Что произошло в Иркутске в ночь на 5 января 2025: последние новости

Спасатели подняли утонувшего конькобежца со дна Байкала.
Как КП-Иркутск сообщала ранее, 62-летний и 70-летний жители Шелехова решили покататься на коньках по еще неокрепшему льду на Байкале. В итоге — оба оказались в воде. Первого успели спасти очевидцы. Затем подоспели спасатели и передали сибиряка в руки медиков.
Второго конькобежца спасти, к сожалению, не удалось. Его спасатели обнаружили на глубине 38 метров. Как сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ, тело 70-летнего мужчину нашли с помощью глубоководной камеры. Его сразу передали полиции.
Два человека погибли на пожаре в поселке Новая Разводная Иркутского района.
Пожар унес жизни двоих жителей Иркутского района: 59-летние мужчина и женщина. Все произошло в поселке Новая Разводная. Тела погибших нашли во время тушения пламени. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
— Пожар на 48 квадратах потушили 19 специалистов и четыре единицы техники, — поделились в ведомстве.
По предварительно информации, пламя могло разгореться из-за короткого замыкания. На место также выезжали представители Следкома. Идет доследственная проверка по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
За сутки девять пожаров произошло в Иркутской области.
За последние сутки в Иркутской области зарегистрировали девять пожаров. Однако, причины возгорания пока не сообщались. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, также за прошедшие 24 часа не произошло чрезвычайных ситуаций.
— На водных объектах зарегистрировано одно происшествие, — поделились в ведомстве.
Пожарных-спасателей привлекали для устранения последствий трех ДТП.