Что произошло в Иркутске в ночь на 5 января 2025: последние новости

Как КП-Иркутск сообщала ранее, 62-летний и 70-летний жители Шелехова решили покататься на коньках по еще неокрепшему льду на Байкале. В итоге — оба оказались в воде. Первого успели спасти очевидцы. Затем подоспели спасатели и передали сибиряка в руки медиков.