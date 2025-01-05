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Омские врачи представили новую технологию для операций на предстательной железе

Омские онкохирурги представили запатентованную методику на конференции в Тюмени.

Источник: Комсомольская правда

Омский врач-онколог отделения хирургических методов лечения онкоурологии Клинического онкологического диспансера Иван Сихвардт презентовал новую методику коллегам из разных регионов России на конференции в Тюмени.

«С 2023 года рак предстательной железы стал самым распространенным онкологическим заболеванием среди мужчин в России. Наша методика повысит эффективность и снизит риск осложнений при хирургическом лечении», — отметил омский врач-онколог.

Врачи из Омска разработали новый метод ушивания шейки мочевого пузыря в форме трехлучевой звезды, позволяющий решить проблему дефекта шейки.

«Мой доклад вызвал много эмоций, коллеги задавали большое количество вопросов. Мы будем рады, если коллегам пригодятся наши наработки», — добавил специалист.

К слову, команда омских врачей уже запатентовала метод и готова реализовывать его в своей практике.