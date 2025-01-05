CNN: десяткам миллионов американцев угрожает мощнейшая снежная буря

Мощный буран угрожает десяткам миллионов американцев в центральной и восточной части США. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, 62 миллиона человек находятся под угрозой серьезной зимней бури, которая обещает стать самой сильной в нынешнем сезоне. Шторм принесет опасные погодные условия от Великих равнин до Восточного побережья, включая районы, где зимняя погода нехарактерна.
Предполагается, что воздушные массы повлекут снег, лед, мороз и сильный ветер, достигающий 18 метров в секунду, в как минимум 12 штатах. В более теплых регионах возможны грозовые бури и дожди. Шторм должен достигнуть крупных городов восточного побережья в понедельник.
В результате непогоды могут произойти отключения электричества из-за снежных бурь, которые могут нанести серьезный вред людям. Ремонтные команды могут оказаться недоступными для устранения повреждений из-за опасного гололеда на дорогах. Кроме того, многие люди могут лишиться электрического отопления.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием около четырех десятков машин случилось на одной из трасс в Акмолинской области Казахстана из-за непогоды. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.