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CNN: десяткам миллионов американцев угрожает мощнейшая снежная буря

Американцев предупредили о возможных отключениях электричества из-за непогоды.

Источник: Аргументы и факты

Мощный буран угрожает десяткам миллионов американцев в центральной и восточной части США. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, 62 миллиона человек находятся под угрозой серьезной зимней бури, которая обещает стать самой сильной в нынешнем сезоне. Шторм принесет опасные погодные условия от Великих равнин до Восточного побережья, включая районы, где зимняя погода нехарактерна.

Предполагается, что воздушные массы повлекут снег, лед, мороз и сильный ветер, достигающий 18 метров в секунду, в как минимум 12 штатах. В более теплых регионах возможны грозовые бури и дожди. Шторм должен достигнуть крупных городов восточного побережья в понедельник.

В результате непогоды могут произойти отключения электричества из-за снежных бурь, которые могут нанести серьезный вред людям. Ремонтные команды могут оказаться недоступными для устранения повреждений из-за опасного гололеда на дорогах. Кроме того, многие люди могут лишиться электрического отопления.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием около четырех десятков машин случилось на одной из трасс в Акмолинской области Казахстана из-за непогоды. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.