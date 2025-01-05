CNN: десяткам миллионов американцев угрожает мощнейшая снежная буря

В результате непогоды могут произойти отключения электричества из-за снежных бурь, которые могут нанести серьезный вред людям. Ремонтные команды могут оказаться недоступными для устранения повреждений из-за опасного гололеда на дорогах. Кроме того, многие люди могут лишиться электрического отопления.