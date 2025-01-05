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Ивановские общественники гонят Лолиту с её концертом из города

Мартовский концерт Лолиты Милявской в Иванове может не состоятся из-за общественников. Активисты из «Русской общины» призывают отменить выступление из-за участия артистки в «голой вечеринке» и её высказываний. Об этом рассказывает портал Кстати.News.

Источник: Life.ru

«Считаем невозможными её выступления в России после её участия в так называемой “голой вечеринке” во время СВО, а также после её постов в соцсетях, в частности о “потреблении москалей”, — заявляют общественники.

Концерт должен состояться 25 марта в 19:00 в Ивановском Музыкальном театре. Цена билета варьируется от 2,2 тысячи до 7,2 тысячи рублей. Напомним, что Лолита приняла участие в так называемой «голой вечеринке» в конце декабря 2023 года. На мероприятие певица пришла в прозрачном боди, чёрном лифе, подвязками и кружевным поясом. Недавно певица поздравила всех с Новым годом и призвала не зацикливаться на символе года — змее.