Привет, белочка: Нарколог назвал главные угрозы при резком отказе от алкоголя

По словам специалиста, если человек, страдающий от алкогольной зависимости, внезапно прекратит пить, это может вызвать алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, также известный как «белая горячка». Эти состояния, по мнению Сиволапа, не ограничиваются изменением сознания, при котором зависимый человек ведёт себя неадекватно. В случае белой горячки развивается острая мозговая недостаточность, а при эпилепсии происходит массовое разрушение мозговых клеток.