SHAMAN приедет в Иркутск 8 февраля

Итак, концерт пройдет 8 февраля во дворце спорта «Труд». Для артиста это будет восьмой концерт в новом году и первый в феврале. На сегодняшний день в кассах осталось менее 40 билетов на самые дальние места. Стоят билеты от 5,5 до 7 тысяч рублей. Желающим стоит поспешить.