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SHAMAN приедет в Иркутск 8 февраля

До концерта осталось больше месяца, но билетов почти не осталось.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

8 февраля в Иркутске состоится концерт знаменитого на всю Россию певца — SHAMANа. И хотя до выступления осталось чуть больше месяца билетов в кассах города почти не осталось.

— «Победа!» — так называется новая концертная программа знаменитого певца, — объявили организаторы концерта. — В новую концертную программу вошли как свежие песни, специально написанные музыкантами к этому событию, а также уже полюбившиеся россиянам хиты, такие как «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия».

Итак, концерт пройдет 8 февраля во дворце спорта «Труд». Для артиста это будет восьмой концерт в новом году и первый в феврале. На сегодняшний день в кассах осталось менее 40 билетов на самые дальние места. Стоят билеты от 5,5 до 7 тысяч рублей. Желающим стоит поспешить.